Бывший директор Большеигнатовского дома-интерната в суде ответит за мошенническую «прибавку» к зарплате

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В Мордовии экс-директор Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов будет держать ответ в суде за махинации с зарплатами. Руководитель учреждения устроил на работу в интернат «мертвые души» и за их счет обеспечил себе прибавку к зарплате.
По версии следствия, чиновник от социальной сферы фиктивно трудоустроил в свое учреждение двух доверенных людей на должности электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. На протяжении нескольких лет они исправно получали зарплату, но на работе фактически не появлялись. Начисленные за мифический труд деньги липовые работники отдавали директору интерната. Таким образом, тот прикарманил свыше 368 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.
В рамках расследования причиненный материальный ущерб Министерству социальной защиты, труда и занятости населения РМ обвиняемый возместил в полном объеме. Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждалось на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ. Сейчас прокурором утверждено обвинительное заключение и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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