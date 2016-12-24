В Саранске случайный конфликт у магазина закончился для 26-летнего парня переломом височной кости

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В Саранске полиция возбудила уголовное дело из-за ночной потасовки у магазина. В ночь на 3 сентября в медицинское учреждение с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, перелом височной кости был госпитализирован 26-летний молодой человек. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в избиении. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств 23-летний житель Саранска.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что 2 сентября около полуночи подозреваемый в компании знакомых «тусовался» у алкогольной торговой точки по улице Коваленко. В это позднее время здесь «нарисовалась» еще одна группа любителей спиртного. Как нередко бывает с нетрезвыми людьми, у полуночных гуляк возник конфликт. Судимый парень нанес оппоненту всего лишь один удар по голове, но травма оказалась очень серьезной – случился перелом височной кости.
В отношении задержанного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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