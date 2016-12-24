Врио Главы РМ и руководитель Рособрнадзора приняли участие в республиканском семинаре по развитию школьного образования

6 сентября временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов вместе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым приняли участие в республиканском семинаре-совещании по развитию школьного образования. В режиме видеоконференцсвязи подключились представители образовательных учреждений со всех муниципалитетов региона.



Совещание проходило в образовательном центре «Мира». Для гостей провели экскурсию и ознакомили с работой учреждения. Артём Здунов и Анзор Музаев осмотрели аудитории, где ученики из Краснослободского района проходили факультативные курсы по интересным им направлениям. В частности, школьники пополняли знания по когнитивным исследованиям, организации умных городов, агропромышленным биотехнологиям и методам обработки больших баз данных. Также гости осмотрели спортивный зал центра и планетарий.



На втором этаже расположен образовательный центр «Педагог-13». Здесь на регулярной основе школьные учителя проходят курсы по повышению профессионального мастерства.



Открывая конференцию, Артём Здунов отметил, что республика стабильно исполняет все рекомендации Рособрнадзора. В Мордовии сформирована хорошая школа с сильным преподавательским коллективом. Но региону принципиально важно не пропустить момент технического переоснащения. «Нам необходимо участвовать во всех федеральных программах, которые касаются развития образования. Мы будем держать руку на пульсе. Республика всегда готова поддержать любые инициативы Рособрнадзора, Минпросвещения РФ и министерства образования РФ. Мы готовы перестраиваться, проводить технические перевооружения и выступать пилотным регионом в различных проектах», - сказал Врио Главы РМ.



Также руководитель республики добавил, что российский рынок испытывает большую нехватку IT-специалистов. Потребность составляет порядка 300 тысяч человек. Для некоторых организаций среднего специального образования Мордовии, которые хотят вводить новые специальности, сейчас самое время обратиться к сфере высоких технологий.



Анзор Музаев поблагодарил Артёма Здунова за приглашение приехать в Саранск, где он впервые. Руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки подчеркнул, что Мордовия – стабильный регион, чьи показатели превышают среднероссийские. «Это крепкий субъект, у которого нет проблем в сфере образования. Их здесь не возникало уже много лет. Нам нужно плотно поработать, внедрить новые проекты, чтобы республика стала одним из флагманов не только школьного, но и среднего специального, а также – высшего образования. Все условия для этого созданы», - подчеркнул глава Рособрнадзора.



Также на конференции обсудили актуальные задачи повышения качества образования, результаты единых государственных экзаменов и всероссийских проверочных работ. В рейтинге Минпросвещения по этим показателям Республика Мордовия вплотную приблизилась к первой десятке регионов.