В МВД по РМ прошел брифинг по вопросам борьбы с распространением фальшивых банкнот в регионе

Спикерами онлайн-брифинга выступили начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции подполковник полиции Борис Адушев и ведущий эксперт по исследованию денежных знаков отделения Национального банка по РМ Наталья Чирчимова.

Подполковник Борис Адушев отметил, что в этом году в республике выявлено 68 фактов обращения поддельных купюр. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных. Применение современных технических средств при изготовлении поддельных денежных билетов, имеющих достаточно высокое сходство с подлинными, вызывает определенные затруднения в выявлении фальшивок. В последнее время на распространении фальшивомонетничества сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической техники.

Преимущественно подделываются и сбываются 500, 1000 и 5000-рублевые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования.

Спикеры озвучили, что поддельные купюры, как правило, выявляются только при пересчете денежных знаков в банках, что связано с отсутствием знаний об отличительных признаках, позволяющих распознать подделку от подлинной купюры. Невнимательность и отсутствие опыта у людей, занятых приемом наличности у населения, приводит к тому, что большая часть граждан не может пояснить, откуда у них появилась та или иная фальшивая купюра.

Представитель Национального банка по РМ перечислила основные признаки поддельной купюры. - «Во-первых, бумага фальшивой купюры имеет неестественную плотность или размеры. Во-вторых, на купюре отсутствуют водяные знаки и защитные нити с микротекстом. В-третьих, при осмотре купюры под разными углами герб не меняет цвет».

«В торговых точках для проверки купюр необходимо использовать специальную технику и оборудовать рабочее место камерами видеонаблюдения, - продолжила Наталья Чирчимова. - При обнаружении фальшивки, не пытайтесь от нее избавиться, немедленно обратитесь в полицию. Также следует обратиться в правоохранительные органы, если вам пытаются сбыть поддельную купюру. В этом случае очень важно запомнить приметы сбытчика, при наличии автомобиля – его марку и госномер, а также направление движения злоумышленника».

Анализ раскрытых уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых купюр, позволяет сделать вывод, что большинство преступлений раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в районное отделение МВД.

Характерными местами сбыта фальшивок являются рынки, аптеки, АЗС, предприятия малого бизнеса. В прошлом году в Мордовии к уголовной ответственности за фальшивомонетничество привлекли двух деятелей, в этом - в суд направлено два уголовных дела по шести фактам сбыта и хранения и пятнадцати фактам сбыта.

Представитель регионального Министерства напомнил, что за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг статьей 186 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет, с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей, подчеркнув, что уголовной ответственности подлежат и лица, достигшие 16-летнего возраста.