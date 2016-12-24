В Рузаевке в рамках нацпроекта возведут у водоема красивый пирс со скамейками и оборудуют территорию активностей «Старт-парк»

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В Рузаевке в следующем году преобразится территория около велодрома. Эту возможность муниципалитетам дает программа «Формирование комфортной городской среды».
Жители города в ходе рейтингового отбора выбрали наиболее интересные проекты, которые будут реализованы в 2022 году и заметно изменят привычное для людей городское пространство.
В Рузаевке у велодрома планируется благоустроить сразу две территории. В зоне семейного отдыха расчистят пруд, возведут красивый пирс со скамейками и укрывающими от солнца и дождя навесами.
Вторая локация - территория активностей «Старт-парк» - рассчитана на энергичное молодое поколение. Здесь обустроят скейт-площадку, территорию для игр малышни, разровняют и оборудуют универсальное поле для различных спортивных игр и состязаний, поставят столы для настольного тенниса, а также отведут участок для занятий гимнастикой и силовыми упражнениями на открытом воздухе.
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