В Саранске состоится пробег памяти Петра Болотникова с денежными призами для победителя и призеров

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Как сообщает Министерство спорта РМ, 11 сентября в Саранске на территории стадиона «Мордовия Арена» пройдет всероссийский пробег памяти олимпийского чемпиона Рима-1960 Петра Болотникова.
Зарегистрироваться на пробег можно в формате онлайн — на сайте probeg.org. Приемом заявок завершится 7 сентября в 22:00. При этом не исключается, что прием заявок завершится даже раньше обозначенного времени, если досрочно будет набрано максимальное по регламенту число участников.
Призовой фонд пробега составляет 88 000 рублей. Участники, завоевавшие в своей категории первое место, получат 10 000 рублей. Второе место оценено в 7 000 рублей, третье — в 5 000 рублей.
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