В Саранске состоится пробег памяти Петра Болотникова с денежными призами для победителя и призеров

Как сообщает Министерство спорта РМ, 11 сентября в Саранске на территории стадиона «Мордовия Арена» пройдет всероссийский пробег памяти олимпийского чемпиона Рима-1960 Петра Болотникова.



Зарегистрироваться на пробег можно в формате онлайн — на сайте probeg.org. Приемом заявок завершится 7 сентября в 22:00. При этом не исключается, что прием заявок завершится даже раньше обозначенного времени, если досрочно будет набрано максимальное по регламенту число участников.



Призовой фонд пробега составляет 88 000 рублей. Участники, завоевавшие в своей категории первое место, получат 10 000 рублей. Второе место оценено в 7 000 рублей, третье — в 5 000 рублей.