В Мордовии заработает «Горячая линия» по вопросам организации питания в школах

«Я ни от кого прятаться не собираюсь!»
Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина
Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в период с 6 сентября по 17 сентября 2021 года проводит тематическое консультирование родителей школьников по вопросам организации питания в школах.
С вопросами по указанной тематике можно обращаться по телефонам:
- по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 8(8342)24-96-89, 24-25-21 (отдел санитарного надзора). Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов).
- по телефону «горячей линии» Консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 8(8342)24-62-68. Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов).
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Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина
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