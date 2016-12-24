В Мордовии заработает «Горячая линия» по вопросам организации питания в школах

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в период с 6 сентября по 17 сентября 2021 года проводит тематическое консультирование родителей школьников по вопросам организации питания в школах.

С вопросами по указанной тематике можно обращаться по телефонам:

- по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 8(8342)24-96-89, 24-25-21 (отдел санитарного надзора). Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов).

- по телефону «горячей линии» Консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 8(8342)24-62-68. Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов).