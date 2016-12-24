В Мордовии заработает «Горячая линия» по вопросам организации питания в школах

Социум

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в период с 6 сентября по 17 сентября  2021 года проводит тематическое консультирование родителей школьников по вопросам организации питания в школах.

С вопросами по указанной тематике можно обращаться по телефонам:

- по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия 8(8342)24-96-89, 24-25-21 (отдел санитарного надзора). Часы работы: понедельник-четверг: с 9-00 до 18-00 часов, пятница: с 9-00 до 16-45 часов (обеденный перерыв с 13-00 до 13-45 часов).

- по телефону «горячей линии» Консультационного центра для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 8(8342)24-62-68. Часы работы: понедельник-пятница: с 8-00 до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30 часов).

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Отличная идея!»

Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»  

Если женщина просит

Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж

Готовность №1

В школах Саранска к началу нового учебного года установят дополнительные камеры видеонаблюдения

«Ускоряйтесь в эти дни!»

В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону

Свежий взгляд

Саранский транспорт и железнодорожный вокзал стали объектом внимания участников «Сообщества» в нулевой день форума  

1
Заказать рекламу
1
1
1