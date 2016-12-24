Галина Куршева: «Конкуренция на выборах может стать самой высокой в новейшей истории нашей страны»

Директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ Галина Куршева прокомментировала доклад Фонда исследования проблем демократии по итогам этапа выдвижения на выборах в 2021 году. Она опубликовала в соцсети соответствующий пост.

— Уже середина августа, и мы все больше приближаемся к дате 19 сентября, Единому дню голосования 2021 года. Народу России предстоит принять непростое решение: будут избираться депутаты Государственной Думы, главы регионов, депутаты региональных законодательных собраний и представительных органов местного самоуправления. Без преувеличения, этот избирательный цикл станет судьбоносным для нашей страны, ведь его итоги окажут решающее влияние практически на все уровни власти.

Именно поэтому на грядущих выборах ожидается особенно сильная конкуренция. Вдумайтесь в такие цифры: только в Государственную Думу изъявили желание избраться 6398 кандидатов, представляющих 14 политических партий! Причем жесткая борьба ожидается в каждой идеологической нише. Например, за голоса избирателей, поддерживающих коммунистические взгляды, будет соперничать не только всем известная КПРФ, но и «Коммунисты России». А идеи социального государства, повышения качества жизни, улучшения социального и пенсионного обеспечения отстаивают «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия – За правду».

Кстати, в Мордовии предвыборная конкуренция ожидается ничуть не ниже, чем на федеральном уровне. На 48 мест в Госсобрании республики претендуют 482 кандидата – за каждое место будут бороться 10 человек. Также заметно обновились партийные списки. Желающих принять участие в избирательной кампании очень много, что говорит о возросшем интересе общества к выборам.

Не исключено, что конкуренция на выборах в этом году станет самой высокой в новейшей истории нашей страны.