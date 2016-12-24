Президент поддержал предложение «Единой России» и подписал указ о единовременных выплатах военным, курсантам и правоохранителям

Социум

Средства в размере 15 тысяч рублей поступят в сентябре за счет федерального бюджета. Их получат все военнослужащие независимо от звания, включая военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании приказов командиров, а также на основании исполнительных документов и решений судов не производятся.

Как отметил на Съезде «Единой России» министр обороны Сергей Шойгу, выплата военнослужащим обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого из-за пандемии.

Также на Съезде «Единой России» Президент поручил депутатам Госдумы заложить в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции, предусмотрев ее в 2022-2023 годах.

Напомним, Сергей Шойгу по предложению Владимира Путина возглавил пятерку кандидатов в Госдуму от «Единой России». Выборы будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В результате жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила пятый номер в избирательном бюллетене.

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