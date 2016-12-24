В Саранске бывший зек отнял у прохожего спиртное и употребил прямо на «месте преступления»

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31 августа в дежурную часть отдела полиции в Саранске обратился местный житель и сообщил, что неизвестный открыто похитил у него пакет с продуктами питания и алкогольными напитками.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейские задержали наглого налетчика. Им оказался 43-летний житель Ивановской области, совсем недавно освободившийся из мордовской колонии. Мужчина отбывал наказание за кражу имущества, и по окончании срока решил остаться в республике, даже снял квартиру в Саранске.
Бесцельно слоняясь по улице, бывший зек заприметил мужчину, выходящего с пакетами из магазина разливных напитков. Он подошел к «счастливцу» с просьбой и ему одолжить денег на покупку спиртного. Тот отказался. Тогда разозлившийся проситель просто вырвал из рук потерпевшего пакет и убежал. Похищенные спиртные напитки он сразу же употребил в соседнем дворе.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».
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