В Саранске на три дня перекроют для транспорта дорогу по улице Коммунистической

Как сообщает саранская мэрия, 1, 2 и 3 сентября будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической. Во время ремонта дороги будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств:



- с 07:00 до 20:00 1 сентября по ул. Коммунистической от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской;



- с 07:00 2 сентября до 20:00 3 сентября по ул. Коммунистической от ул. Пролетарской до ул. Большевистской.



Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).