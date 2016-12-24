В Саранске на три дня перекроют для транспорта дорогу по улице Коммунистической

Секс-атака
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Как сообщает саранская мэрия, 1, 2 и 3 сентября будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической. Во время ремонта дороги будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств:
- с 07:00 до 20:00 1 сентября по ул. Коммунистической от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской;
- с 07:00 2 сентября до 20:00 3 сентября по ул. Коммунистической от ул. Пролетарской до ул. Большевистской.
Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).
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В Мордовии 24-летний парень порно-роликами привлекал внимание незнакомой девушки
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