Бухгалтер из Саранска из-за мошенников лишилась 1 миллиона 122 тысячи рублей

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В интернете и дня не проходит, чтобы не появилась информации об очередных жертвах дистанционных мошенников. Злоумышленникам удается заморочить голову даже весьма грамотным людям. Вот и в Мордовии на удочку аферистов попалась опытный финансовый работник - бухгалтер одного из промышленных предприятий Мордовии. Женщина под руководством махинаторов перечислила на сторонние счета все свои сбережения -1 миллион 122 тысячи рублей.
Пришедшая к полицейским в Саранске 40-летняя дама рассказала, что ей позвонил якобы специалист банка, который сообщил о попытках мошенников списать денежные средства с ее счета. Предложение последовало стандартное – вывести из-под угрозы деньги с помощью банковского терминала.
Бухгалтер сразу же отправилась к терминалу и стала набирать определенные комбинации цифр по указке собеседника. Как выяснится впоследствии, женщина перечислила двумя платежами на счета злоумышленников более 200 и 900 тысяч рублей. Таким образом, общий ущерб потерпевшей составил 1 миллион 122 тысячи рублей.
Когда деньги жительницы Мордовии ушли по мошенническому назначению, «специалист банка» взял паузу в переговорах, чтобы провести проверку проведенных операций. Понятно, что более с ним говорить не пришлось – аферист стал недоступен для связи. Бухгалтер обратилась в полицию, но практика расследования таких дел не оставляет особых надежд на возврат потерянных средств.
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Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике
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