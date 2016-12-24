Артём Здунов осмотрел в Новом Акшине дома, построенные по программе переселения из аварийного жилья

30 августа временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Старошайговский район посетил с. Новое Акшино, где сдают в эксплуатацию дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Собственники въедут в свои новые квартиры в начале сентября.



Новые двухквартирные дома построили на улице Центральной рядом со старым домом, признанным аварийным. В нем отсутствовали санузлы, жители жаловались, что зимой в квартирах было очень холодно.

В новых квартирах - по две комнаты, качественно проведены отделочные работы. Ванные комнаты, санузлы, просторные кухни, в жилых комнатах - большие окна. Строители пообещали, что индивидуальное отопление не даст людям замёрзнуть даже в самые сильные морозы. В собственность жильцам передадут и землю, где будут разбиты огороды. В одном квартале отсюда - школа и детский сад. В семьях много детей.





Старый дом снесут до конца года, а следующим летом на его месте построят большую детскую площадку.

Врио Главы РМ пообщался с жильцами, проверил качество нового жилья и поручил главе Старошайговского района Геннадию Мухину держать связь с жильцами и оперативно устранять возможные строительные недочеты в случае их обнаружения.



Также Артём Здунов осмотрел 4 новых дома, построенных в Новом Акшине для работников птицефабрики «Октябрьская».