Артём Здунов осмотрел в Новом Акшине дома, построенные по программе переселения из аварийного жилья

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Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
30 августа временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Старошайговский район посетил с. Новое Акшино, где сдают в эксплуатацию дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Собственники въедут в свои новые квартиры в начале сентября.
Новые двухквартирные дома построили на улице Центральной рядом со старым домом, признанным аварийным. В нем отсутствовали санузлы, жители жаловались, что зимой в квартирах было очень холодно.
В новых квартирах - по две комнаты, качественно проведены отделочные работы. Ванные комнаты, санузлы, просторные кухни, в жилых комнатах - большие окна. Строители пообещали, что индивидуальное отопление не даст людям замёрзнуть даже в самые сильные морозы. В собственность жильцам передадут и землю, где будут разбиты огороды. В одном квартале отсюда - школа и детский сад. В семьях много детей.
Старый дом снесут до конца года, а следующим летом на его месте построят большую детскую площадку.
Врио Главы РМ пообщался с жильцами, проверил качество нового жилья и поручил главе Старошайговского района Геннадию Мухину держать связь с жильцами и оперативно устранять возможные строительные недочеты в случае их обнаружения.
Также Артём Здунов осмотрел 4 новых дома, построенных в Новом Акшине для работников птицефабрики «Октябрьская».
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Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
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