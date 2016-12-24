Врио Главы Мордовии ознакомился с работой ООО «Конопатское», где каждый телёнок имеет ошейник с микрочипом

30 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Старошайговский район приехал в с. Конопать. Там расположена крупная ферма по выращиванию КРС.



Сейчас здесь содержится более 1700 коров как мясного, так и молочного направления. За прошлый год произведено более 3,8 тыс. тонн молока, надой на одну фуражную корову составил 6,5 тыс. литров.



Руководителю региона показали новый комплекс под названием «автоняня». Каждый телёнок здесь имеет специальный ошейник с микрочипом. Автоматические поилки считывают с него информацию и выдают определённое количество корма строго по графику.



Также работники фермы обратились к Артёму Здунову с просьбой об организации в селе медпункта. Его закрыли из-за отсутствия специалиста. В населенном пункте живут и работают более 250 человек, много пожилых людей. Собственный фельдшер будет в селе только через 2 года, так как ещё проходит обучение. Врио Главы РМ поручил активнее вести разъяснительную работу среди выпускников медицинских колледжей. В республике действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - молодым специалистам на селе положены определённые выплаты и льготы. Глава Старошайговского района Геннадий Мухин обязался обеспечить молодого фельдшера жильем.



Жительница соседнего села Старая Обуховка попросила Артёма Здунова решить вопрос с проведением центрального водопровода. С ее слов, засушливое лето оставило колодцы без воды. Ответственным лицам поручено изучить техническую возможность.