В Саранске 31 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Коммунистической

По информации городской Администрации, в Саранске 31 августа будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической. Для обеспечения безопасности и организации дорожного движения во время ремонта дорог 31 августа в период времени с 07:00 до 20:00 будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Коммунистической - от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской.



Исключение составит общественный транспорт.