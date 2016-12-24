В Саранске 31 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Коммунистической

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По информации городской Администрации, в Саранске 31 августа будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической.  Для обеспечения безопасности и организации дорожного движения во время ремонта дорог 31 августа в период времени с 07:00 до 20:00 будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Коммунистической - от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской.

Исключение составит общественный транспорт.

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