В Саранске 31 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Коммунистической

Торжество футбола и связь поколений
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По информации городской Администрации, в Саранске 31 августа будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической. Для обеспечения безопасности и организации дорожного движения во время ремонта дорог 31 августа в период времени с 07:00 до 20:00 будет исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Коммунистической - от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской.
Исключение составит общественный транспорт.
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Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
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