Гость Мордовии «заказал» путану за 80 тысяч рублей, но так ее и не увидел

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В Саранске очередной клиент виртуальной секс-фирмы остался и без денег, и без женской ласки. В минувшие выходные в дежурную часть полиции пришел 29-летний житель Оренбургской области, гостивший в Мордовии у бабушки. Молодой мужчина сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.
Как рассказал гость республики, 28 августа он нашел в интернете сайт, где были размещены анкеты и фотографии путан. Любитель постельных утех воспользоваться предложением и позвонил по указанному номеру. На его звонок ответил оператор, который после уточнения необходимой информации назвал адрес, где должна была состояться интимная встреча.
Мужчина направился к указанному дому по улице Косарева, после чего вновь связался с фирмой по телефону. Сластолюбцу пояснили, что номер квартиры с ждущей красоткой ему назовут после оплаты страховки, которая обеспечит безопасность девушки. Тот перечислил требуемую сумму.
В последующем под различными предлогами потерпевший совершил еще несколько платежей. При этом его заверяли, что все деньги ему будут возвращены после сексуального рандеву. Но деньги были перечислены, а получить желаемое клиенту так и не довелось. Таким образом, мошенники выманили у жителя Оренбургской области 80 тысяч рублей.
В настоящий момент установлено, что абонентский номер, на который звонил заявитель, зарегистрирован в Московской области. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лица, причастного к совершению преступления.
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