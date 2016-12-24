Гость Мордовии «заказал» путану за 80 тысяч рублей, но так ее и не увидел

В Саранске очередной клиент виртуальной секс-фирмы остался и без денег, и без женской ласки. В минувшие выходные в дежурную часть полиции пришел 29-летний житель Оренбургской области, гостивший в Мордовии у бабушки. Молодой мужчина сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.

Как рассказал гость республики, 28 августа он нашел в интернете сайт, где были размещены анкеты и фотографии путан. Любитель постельных утех воспользоваться предложением и позвонил по указанному номеру. На его звонок ответил оператор, который после уточнения необходимой информации назвал адрес, где должна была состояться интимная встреча.

Мужчина направился к указанному дому по улице Косарева, после чего вновь связался с фирмой по телефону. Сластолюбцу пояснили, что номер квартиры с ждущей красоткой ему назовут после оплаты страховки, которая обеспечит безопасность девушки. Тот перечислил требуемую сумму.

В последующем под различными предлогами потерпевший совершил еще несколько платежей. При этом его заверяли, что все деньги ему будут возвращены после сексуального рандеву. Но деньги были перечислены, а получить желаемое клиенту так и не довелось. Таким образом, мошенники выманили у жителя Оренбургской области 80 тысяч рублей.

В настоящий момент установлено, что абонентский номер, на который звонил заявитель, зарегистрирован в Московской области. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лица, причастного к совершению преступления.