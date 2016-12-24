Московский Музей Победы приглашает жителей Мордовии принять участие в музыкальном флешмобе «Три танкиста»

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Музей Победы ко Дню танкиста запустил грандиозный флешмоб и предложил жителям Республики Мордовия вспомнить песню «Три танкиста». Она была написана в 1939 году и стала неформальным гимном танковых войск СССР и России.
Впервые песня была исполнена Николаем Крючковым в кинофильме «Трактористы». По легенде, экипаж из песни имеет реальный прототип – это экипаж танка БТ-7, участвовавший в боях у озера Хасан. Во время Великой Отечественной войны все члены экипажа служили в разных местах и встретились снова лишь в 1971 году.
Принять участие в акции и спеть «Три танкиста» могут все желающие – дети и взрослые, профессиональные артисты и любители. Исполнять отрывок из знаменитой песни можно в одиночку, с друзьями или всей семьей.
Для участия во флешмобе необходимо до 7 сентября заполнить заявку на сайте Музея Победы ( https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/onlayn-fleshmob-tri-tankista/ ) и разместить видеоролик в социальных сетях Вконтакте и Instagram c хэштегами: #МузейПобеды #ФлешмобТриТанкиста #ТриТанкиста.
Лучшие видео с исполнением песни «Три танкиста» будут отобраны жюри и войдут в итогов ы й видеоролик. Он будет размещен на официальном сайте и в социальных сетях Музея Победы в День танкиста, 12 сентября 2021 года. А авторы этих видео получат Благодарственные письма от Музея Победы.
Узнать подробнее о флешмобе можно на сайте Музея: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/onlayn-fleshmob-tri-tankista/
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