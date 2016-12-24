Медики ФАП в селе Макаровка активно используют дистанционное консультирование с коллегами из крупных клиник

Одной из главных примет реализации мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в Республике Мордовия стала замена фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий, которые требуют реконструкции. При этом главной целью является достижение оптимальной доступности медицинской помощи для сельских жителей к 2024 году.

Один из таких социально значимых объектов – ФАП в селе Макаровка г.о. Саранск, являющийся структурным подразделением ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5». Сегодня макаровский ФАП – это современное, благоустроенное медицинское учреждение с электроснабжением, газификацией, централизованным водоснабжением и канализацией.

На проведение коммуникаций, благоустройство было выделено и освоено 500 000,00 руб. Кроме этого фельдшерско-акушерскому пункту было передано 34 единицы нового оборудования на сумму 969 381,72руб. В перечне оборудования есть все необходимое для качественного и оперативного оказания медицинской помощи.

В том числе имеется возможность дистанционной передачи информации, например, электрокардиограмм. Медицинскими работниками дистанционное консультирование активно практикуется, что дает положительный эффект в процессе оказания медпомощи.

- Мы понимаем, что результаты нацпроектов должны выражаться не только в цифрах и отчетах, но и в реальных делах. Наша задача – поднять систему оказания первичной медико-санитарной помощи на новый уровень, - говорит главный врач ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5» Анатолий Пинямаскин.