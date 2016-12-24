Артём Здунов провел прямую линию в социальных сетях и ответил на вопросы жителей региона

27 августа временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов провел прямую линию, где ответил на несколько десятков вопросов, поступивших от жителей региона. Лидер республики коснулся тем экономики, экологии, образования. Детально была прокомментирована ситуация с КС Банком, государственным долгом. Также руководитель Врио Главы РМ ответил на частные вопросы пользователей соцсетей.



Вопросы к прямой линии поступали в личные сообщения официальных аккаунтов Республики Мордовия в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также в комментарии во время эфира. Всего их набралось более 1,5 тысяч. Каждое из них будет отработано специалистами Центра управления регионом и ответственными ведомствами. Также вопросы поступали непосредственно во время прямой линии.



Руководитель республики обратил внимание, что он и сам активный пользователь социальных сетей и некоторую информацию получает именно оттуда. Артём Здунов подчеркнул, что такой формат общения максимально удобен для жителей региона. Если будет соответствующий запрос, проведение прямых эфиров может стать регулярным.



Посмотреть полный эфир с временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия Артёмом Здуновым можно по ссылке:



https://vk.com/wall-98502372_74323