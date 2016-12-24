До 1 октября федеральные льготники должны определиться с выбором получения набора социальных услуг

Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия напоминает всем федеральным льготникам, что у них осталось чуть больше месяца, чтобы изменить (по желанию) форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2022 год - получать его в натуральной форме (услугами) или деньгами.

Заявить о своем выборе должны только те льготники, которые хотят изменить способ получения соцпакета по сравнению с текущим годом. Заявления об отказе от НСУ или его возобновлении им нужно подать до 1 октября. Это можно сделать через портал госуслуг, «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, в МФЦ или в клиентской службе Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием.

Гражданам, у которых право на НСУ появилось впервые (т.е. те, кто получил статус федерального льготника после 1 октября 2020 года), также необходимо заявить о своем выборе. Если этого не произойдет, то по умолчанию им будет назначен набор социальных услуг в натуральной форме.

Если человек уже получает НСУ в той или иной форме и его это устраивает (то есть он ничего не хочет менять), то обращаться в Пенсионный фонд с заявлением не нужно, в дальнейшем он будет получать его точно так же.

Стоимость набора социальных услуг в 2021 году составляет 1 тысячу 211 рублей 66 копеек в месяц. В него входит:

• обеспечение необходимыми медикаментами ( 933 рубля 25 копеек);

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144 рубля 37 копеек);

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134 рубля 4 копейки).

Любую из вышеперечисленных услуг льготник может получать в натуральной форме либо заменив деньгами полностью или частично (т.е. какие то услуги получать в натуральной форме, а какие-то в денежном эквиваленте) .

Обращаем внимание! Заявление на получения НСУ (или отказа от него) подается на следующий, 2022 год, и изменить решение после 1 октября будет уже нельзя. Поэтому рекомендуем отнестись к выбору ответственно.

На сегодняшний день в Мордовии право на набор социальных услуг имеют 17 тысяч 288 человек.