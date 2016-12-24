«Мордовские овощи достойны того, чтобы их продавали во всех крупнейших торговых сетях»

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26 августа первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов вместе с лидером Мордовии Артёмом Здуновым посетили несколько объектов АО «Тепличное». Гости осмотрели поля, где заканчивают убирать урожай, теплицы и собственный энергокомплекс предприятия.
В поле устроили выставку урожая 2021 года. Здесь выращивают по несколько сортов лука, моркови, капусты, картофеля. Руководитель предприятия Александр Живаев пояснил, что из-за аномально жаркого лета урожай из открытого грунта в этом году не самый большой. Тем не менее, на продажу в сети собственных магазинов по социальной цене хватит.
Первый замминистра сельского хозяйства РФ пояснил, что Президент РФ поставил задачу увеличить объемы выращивания собственных овощей и повысить государственную поддержку предприятий. Обсудили возможность строительства новых овощехранилищ и закупку современного оборудования. Артём Здунов подчеркнул, что республика также готова оказывать предприятиям аграрного сектора всестороннюю поддержку.
«Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве крайне важны для Мордовии. Это увеличение экономического потенциала нашего региона. Каждое новое производство даст дополнительные рабочие места. Тем более в тепличном заработная плата достигает 60 тысяч рублей», - отметил Врио Главы РМ.
Далее делегация проследовала непосредственно в теплицы. За последние 3 года их площадь увеличили на 8,5 га, суммарно получается 31 га. В год собирают свыше 32 тыс. тонн овощей. На предприятии трудятся более 750 человек. Продукция реализуется на территории многих субъектов Российской Федерации, в Мордовии остается около 15%. Также здесь построили собственную котельную и электростанцию. Энергокомплекс полностью обеспечивает теплицы светом и теплом.
«Очень грамотное решение – построить такой автономный комплекс. Это залог стабильности и развития вашей компании. Мне понравилась ваша продукция. Чувствуется, что это качественные, полезные и вкусные овощи. Они достойны того, чтобы их продавали во всех крупнейших торговых сетях», - сказал Джамбулат Хатуов.
Далее делегация осмотрела строительство нового тепличного комплекса с системой досвечивания площадью 8,39 га. Введение в эксплуатацию запланировано на конец апреля следующего года. Дополнительные мощности позволят собирать еще 10,6 тыс. тонн овощей в год. Также будет создано еще 124 рабочих места.
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