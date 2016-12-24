Минсельхоз России с особым вниманием относится к аграрным инициативам Мордовии и готов их поддержать

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26 августа в Мордовию с рабочей поездкой прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. В рамках визита в Доме Республики состоялась его рабочая встреча с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым. Стороны обсудили стратегию развития отрасли на ближайшие пять лет.
Джамбулат Хатуов отметил, что Минсельхоз России с особым вниманием относится к инициативам республики и готов их поддержать.
«У Мордовии амбициозные планы в сфере АПК, в том числе в части наращивания экспорта, их реализация во многом будет зависеть от мер господдержки. Поэтому Минсельхоз России готов разделить с регионом ответственность за результаты развития отрасли», - сказал первый заместитель министра.
Врио Главы Мордовии поблагодарил руководство министерства за высокую оценку работы республиканского АПК и выразил уверенность, что взаимодействие будет эффективным.
«Мы идем достаточно уверенно сейчас – республика реализует 20 инвестиционных проектов в сфере АПК на 14,5 млрд. рублей», - отметил Артём Здунов.
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