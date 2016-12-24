Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с делегацией Посольства Республики Уганда в РФ

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25 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с делегацией Посольства Республики Уганда в Российской Федерации, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Джонсоном Агарой Олвой. Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в промышленной сфере, а также обучения иностранных студентов в учебных заведениях Мордовии.
В приветственном слове Артём Здунов обратил внимание, что это первый визит представителей Уганды в Мордовию. Тем не менее, есть вполне понятные сферы потенциального сотрудничества.
«Мордовия – это агропромышленная республика с большим опытом использования высоких технологий в сельском хозяйстве. Мы являемся одними лидеров космического мониторинга сельскохозяйственных земель и готовы поделиться опытом в сфере этого сотрудничества», - дополнил руководитель региона.
На встречах с членами Правительства РФ представители Республики Уганда неоднократно высказывали заинтересованность в использовании этой технологии в своей стране.
«В МГУ им. Н.П. Огарева готовятся специалисты направлений «Агрономия» и «Ветеринария». Мы готовы предложить вашим студентам изучить наш опыт, в том числе и в области космического мониторинга. Будем рады видеть иностранных учеников в стенах учебных заведений», - подчеркнул Врио Главы РМ.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Уганды в РФ отметил, что сейчас лучший период между двумя странами за всю историю дипломатических отношений. Он поблагодарил Артёма Здунова за теплый прием и выразил надежду на налаживание крепких экономических связей. В частности, Джонсон Агара Олва сказал, что в их программе запланировано посещение многих промышленных предприятий. Сейчас в Уганде активно строятся железные дороги, поэтому большое внимание будет уделено, в том числе, этой сфере.
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