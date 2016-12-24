Следственный комитет по РМ нашел новые злоупотребления в деятельности руководства ООО «Мордоввторсырье» на 17 миллионов рублей

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В республике продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств в крупном размере посредством незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС.
Как сообщалось ранее, в 2016-2017 годы, а также в 2020 году руководство ООО «Мордоввторсырье» в результате предоставления в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений, совершило хищение денежных средств из бюджета путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В результате противоправной деятельности незаконно возмещен НДС в размере порядка 7,5 миллионов рублей.
В качестве фигурантов по уголовному делу проходят генеральный и финансовый директоры организации, а также главный бухгалтер. В отношении первых двух избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении главного бухгалтера – подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В рамках расследования уголовного дела дополнительно выявлены два факта совершения генеральным директором и иными лицами аналогичных преступлений в 2015-2016 гг. и в 2017 году. При этом сумма незаконного возмещения НДС в первом случае составила около 12 миллионов рублей, во втором – более 5,3 миллиона рублей.
Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.
Ключевое в этом сообщении – мера пресечения для главбуха. Женщина, очевидно, конструктивно сотрудничает со следствием, выдает всю интересующую информацию, и спокойно наблюдает за развитием событий по делу в домашних условиях.
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