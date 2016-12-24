В Мордовии суд отмерил 15-лет заключения мужчине, который растлевал свою 9-летнюю дочь

Решение оперативного штаба
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В Мордовии вынесен приговор по дикому сексуальному преступлению. 54-летний родитель растлевал двух детей, при этом младшей жертве извращенца было всего 9 лет!
В таких делах суд и следствие проходит в закрытом режиме, поэтому данные о преступнике и потерпевших, обстоятельстве деяний даются лишь в самых общих чертах. Как установили следователи, в течение прошлого года 54-летний мужчина «неоднократно совершал преступления, посягающие на половую неприкосновенность» детей. Объектом его сексуального внимания становилась 9-летняя дочь и 14-летний подросток - сын бывшей супруги.
Неизвестно сколько бы продолжались эти дикие забавы, не расскажи дети обо всем взрослым родственникам. Когда дети пожаловались матери, она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По результатам проведенной доследственной проверки было возбуждено уголовное дело, мужчина был задержан и впоследствии по решению суда заключен под стражу.
В рамках расследования были проведены многочисленные допросы, судебные экспертизы, которые подтвердили причастность мужчины к инкриминируемым деяниям.
Приговором суда растлителю назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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