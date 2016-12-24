В Рузаевке транспортные полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Помоги собраться в школу»

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В преддверии начала нового учебного года по инициативе руководства Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте была оказана благотворительная помощь семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Транспортные полицейские совместно с членом Общественного совета Валерием Киржаевым и начальником Отдела содействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите и прав при Администрации РМР Еленой Немудрякиной навестили многодетную семью, в которой мама воспитывает четверых детей. Трое ребят уже посещают школу, а один малыш пока дошкольник.
Организаторы привезли различные школьные принадлежности, среди которых канцелярские товары, тетради, наборы для рисования и детского творчества.
Правоохранители вручили подарки со словами добрых напутствий, а мальчики, в свою очередь, пообещали прилежно относиться к учебе.
Кроме того, полицейские побеседовали с детьми о правилах безопасного поведения в школе и сохранности их личного имущества. Мама от души благодарила гостей за беседу и оказанную помощь.
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