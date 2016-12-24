Эффективность социальных лифтов в самореализации молодежи обсудили в Саранске на форуме «Сообщество»

В Республике Мордовия проходит окружной форум Общественной палаты РФ «Сообщество», его тема – «Социальные лифты: создание возможностей для самореализации». О кадровых, социальных и образовательных проектов АНО «Россия – страна возможностей» рассказал генеральный директор платформы Алексей Комиссаров.

Участников форума поприветствовала Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева: «Когда сегодня говорят о социальных лифтах, мне бы хотелось, чтобы наши молодые сограждане не воспринимали это как волшебный механизм, попадая в который ты легко и без труда нажимаешь на кнопку, и этот лифт возносит тебя на вершины социума. Так не бывает, это может подтвердить каждый, кто добился успеха».

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин отметил в своем выступлении, что «каждая площадка форума «Сообщество» акцентирует внимание на самых актуальных вопросах и проблемах, которые касаются не только региона, но и страны в целом».

«Не случайно в форуме принимают участие представители более 50 регионов страны. Мы обменяемся теми наработками и практиками, которые, безусловно, есть в каждом регионе и имеют очень важное значение для исполнения национальных проектов. От решения социальных вопросов зависит уровень качества жизни наших людей. Общих успехов возможно добиться, когда все заинтересованные стороны станут единым целым: и работодатели, и власть, и, главное, – граждане», – отметил Владимир Чибиркин.

Спикер также рассказал о реализации в республике конкурса «Моя Мордовия», который был организован при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». В нем приняло участие 6041 человек, был отобран 161 финалист, победителями стали 40 человек, которые сегодня успешно реализуют свои идеи. Им были предложены важные руководящие должности в Республике Мордовия.

Генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов поделился с участниками форума результатами трендового исследования об ощущении возможностей для самореализации среди взрослого населения России (1600 респондентов из 80 регионов страны).

По результатам исследования, главным показателем успешности человека для 18-24-летних и 25-34-летних россиян является наличие семьи, детей, внуков. На втором месте для младшей категории граждан находится карьерный рост, а для более старших жителей России – материальное благополучие. Третья и четвертая позиции для обеих возрастных групп совпадают – это наличие работы, которая приносит удовольствие, и достижение поставленных целей. Пятерку показателей успешности для 18-24-летних россиян завершает показатель получения хорошего образования, а 25-34-летним россиянам важнее признание со стороны окружающих.

Также исследование ВЦИОМ показало, что, по мнению россиян, в нашей стране социальные лифты лучше всего работают в следующих сферах деятельности (по убыванию): спорт, военная служба, наука и образование, предпринимательство и бизнес, государственное и муниципальное управление, политика.

«Я благодарен всем неравнодушным людям, которые в своей работе посвящают себя, вовлекают своих соратников в то, чтобы действительно в России происходили изменения, касающиеся восприятия молодежи, политики государства в области социального проектирования, в области возможности самореализации. Один из главных показателей, по которому мы должны оценивать эффективность государственной политики, – это восприятие нашими молодыми гражданами способности самореализации в нашей стране. Каждый регион нашей страны должен становится точкой роста и притяжения минимум своих молодых кадров, чтобы они могли реализовать свои возможности», – подчеркнул Константин Абрамов.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что жители Республики Мордовия активно участвуют в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей». Так, за 3 года существования платформы из Республики Мордовия в проектах приняли участие более 53 тысяч человек. Например, в конкурсе для IT-специалистов «Цифровой прорыв» поучаствовали более 80 человек, в конкурсе «Российская студенческая весна» – 1150 человек. Более 6 500 участников из Мордовии попробовали себя в конкурсе «Моя страна – моя Россия», к слову, регион – один из лидеров по количеству финалистов этого конкурса. Более 230 человек поучаствовали в конкурсе «Мастера гостеприимства», более 20 тысяч студентов из Республики Мордовия – участники олимпиады «Я – профессионал», а в самом массовом конкурсе для школьников «Большая перемена» из Мордовии приняли участие почти 17 тысяч человек.

«Конечно, главное не количество, а качество участников. Мы знаем много ярких победителей наших проектов из Мордовии и рады, что они продолжают свой карьерный путь. Мы стараемся следить за тем, что дальше с ними происходит и всегда радуемся их успехам. Хотел бы отдельно поблагодарить главу Республики Мордовия Артема Алексеевича Здунова за поддержку наших конкурсов и проведение кадрового проекта «Моя Мордовия», который платформа «Россия – страна возможностей» помогала реализовать. В нашем флагманском проекте «Лидеры России» из Мордовии приняли участие 2810 человек за 4 сезона», – добавил Алексей Комиссаров.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» также подчеркнул в своем выступлении, что платформа плотно взаимодействует с ВЦИОМ и ориентируется на результаты исследований центра. Алексей Комиссаров рассказал, что, согласно данным соцопросов, 64% жителей нашей страны считают, что в России у молодых людей есть возможности реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. А среди тех, кто принял участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей», – таких 93%. Также 83% конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% отметили, что участие в конкурсах платформы помогло понять их призвание. Респонденты видят и другие позитивные эффекты от участия в проектах и конкурсах платформы. 97% отмечают пользу от проектов, 78% стали более уверенными в себе, а половина – более счастливыми.

«Очень хороший показатель – уровень счастья, потому что чем больше счастливых людей, тем сильнее страна, тем больше и желания, и сил становиться еще лучше, развиваться самому и развивать нашу страну», – прокомментировал Алексей Комиссаров.

Форум «Сообщество» был учрежден Общественной палатой РФ в 2015 году как площадка для диалога представителей общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России. Окружной форум в Саранске стал третьим в 2021 году: мероприятия уже прошли во Владикавказе и Твери. Итоговый форум «Сообщество» по традиции пройдет в Москве в преддверии Дня народного единства 4 ноября. Итоги форума войдут в тезисы для ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в России.