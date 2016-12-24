К Сарову присоединили часть территорий Нижегородской области и Темниковского района Мордовии

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова, где находится федеральный ядерный центр за счет присоединения к нему двух муниципалитетов Нижегородской области и части Темниковского района Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования - города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование - город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия», - говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.