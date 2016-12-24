Артём Здунов принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Президиума Госсовета РФ по направлению «Образование»

24 августа в Москве временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Президиума Государственного совета РФ по направлению «Образование» под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Обсуждались вопросы, связанные с развитием сферы образования в регионах России.

Напомним, Врио Главы РМ возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по вопросам организации питания школьников. По инициативе руководителя региона 19-20 августа в Саранске прошел первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания, где представители 50 субъектов обсудили полный цикл его обновления: от ремонта пищеблоков, до совершенствования логистики и привлечения местных товаропроизводителей.

Артём Здунов пояснил, что на Форуме были приняты стандарты по школьному питанию. «Мы утвердили типовое меню. Оно будет зависеть от региона проживания и от наличия собственных аграрных хозяйств. Также мы определили формат родительского контроля. Это будет настоящая общественная инспекция с привлечением соответствующих служб. Кроме того, меню должно быть доступно каждому родителю, чтобы он ежедневно видел, чем питается его ребенок. В таком случае мы добьемся исключительно эффективного контроля», - подчеркнул Врио Главы РМ.

Участники подготовили предложения для обсуждения на заседании Государственного совета РФ на темы контроля питания, госзакупок, выявления фальсификата и обеспечения детей качественными продуктами. Все предложения сформированы в совместном диалоге общества, бизнеса и властей.

Заседание Государственного Совета Российской Федерации пройдет 25 августа под руководством Президента РФ Владимира Путина.