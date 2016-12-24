В лесах Мордовии и Нижегородской области введён режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования

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На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях состоялась заседание рабочей группы правительственной комиссии в связи с природными пожарами на границе Мордовии и Нижегородской области. В нем приняли участие заместители главы МЧС России Виктор Яцуценко и Андрей Гурович, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков, начальник «Авиалесоохраны» Николай Кривошеев, а также руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.
В настоящее время на территории мордовского заповедника действуют два очага природных пожаров. В северо-западной части заповедника площадь активного горения составляет 10 га. В северо-восточной части площадь активного горения -120 га и на территории городского округа город Первомайск площадь активного горения 2 га.
В связи с этим, принято решение о введении в лесах Республики Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.
Также решено усилить авиационную группировку для борьбы со стихией. Уже завтра планируется прибытие двух вертолётов и самолёта Бе-200ЧС МЧС России. Техника будет задействована на тушении очагов природных пожаров.
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