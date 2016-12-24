Организации торговли, общественного питания и услуг Мордовии нанесены на интерактивную карту «2ГИС»

В августе 2021 г. под руководством Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия завершилась работа по внесению организаций потребительского рынка Республики Мордовия в городской информационный сервис «2ГИС». Этот ресурс предназначен для облегчения навигации по г. Саранску и районам республики.

Жители и гости республики, а также любые заинтересованные пользователи могут найти интересующие объекты торговли, общественного питания и сферы услуг воспользовавшись мобильной или онлайн версией «2ГИС». Приложение автоматически определит местоположение и покажет на карте близлежащие объекты по запросу. В карточках компаний можно посмотреть график работы организации, а также другую интересующую информацию.

На карте «2ГИС» представлены организации потребительского рынка республики всех муниципальных районов, а также городского округа Саранск. Всего было внесено более 5000 организаций торговли, порядка 500 точек общественного питания и около 2400 организаций сферы услуг.

Работа по нанесению организаций потребительского рынка Республики Мордовия – организаций торговли, общественного питания и услуг в городской информационный сервис «2ГИС», организована Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия совместно с городским информационным сервисом «2ГИС», при участии администраций муниципальных образований Республики Мордовия.