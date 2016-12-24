В Рузаевке сын до смерти забил отца и пытался все списать на его падение

Гибелью пожилого человека и очевидным тюремным сроком в перспективе для его сына закончился семейный скандал жителей Рузаевки. Оперативники уголовного розыска получили сообщение от медиков о подозрительной смерти в своей квартире 71-летнего мужчины. Полицейские опросили проживавшего с ним сына о деталях случившегося, и услышали наивный рассказ о самостоятельном падении пожилого человека.

Само собой, при таких странных обстоятельствах была назначена соответствующая экспертиза. Она установила, что пенсионер отнюдь не сам причинил себе тяжелые телесные повреждения – у него от ударов были сломаны ребра, имелись характерные травмы грудной клетки и т.д. Вскоре на допросе его 44-летний сын признался в расправе над стариком и написал явку с повинной.

Престарелый житель Рузаевки из-за проблем со здоровьем с трудом передвигался по квартире. Раздраженный неудобными условиями проживания с родителем сын нередко ругался с отцом. В ходе очередной ссоры родитель разразился в адрес отпрыска нецензурной бранью. Это переполнило чашу терпения мужчины, он несколько раз ударил отца в грудь, а когда пенсионер упал, продолжил избивать его ногами. Пострадавший не смог самостоятельно подняться, а спустя непродолжительное время скончался от полученных травм.

Отцеубийце из Рузаевки предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.