Мордовия намерена привлечь федеральные деньги для строительства в Саранске регионального центра борьбы и единоборств

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23 августа лидер Мордовии Артём Здунов посетил спортивную школу олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо им. А.В. Мишина. Руководитель региона обсудил развитие этого направления, а также ознакомился с условиями, в которых занимаются чемпионы.
На данный момент в учреждении 1 137 воспитанников, более 900 из которых - школьники. 425 человек имеют спортивные разряды и звания. 16 спортсменов являются кандидатами или входят в состав сборных команд Российской Федерации. Тренеры спортивной школы подготовили 8 мастеров спорта международного класса, 61 мастера спорта России и 172 кандидата в мастера спорта.
Артём Здунов осмотрел помещения, в которых живут и тренируются борцы, в том числе спортивный и тренажерный залы, фитнес-центр. Большое внимание здесь уделяется восстановительным процессам: построена большая сауна с бассейном. Также руководитель региона осмотрел общежитие, где проживают приезжие сборные или спортсмены из муниципалитетов Мордовии.
В ходе обсуждения вопросов развития спортивной борьбы в республике Минспорта РМ было дано поручение о привлечении средств федерального бюджета для строительства в Саранске регионального центра борьбы и единоборств.
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