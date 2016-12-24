Из резервного фонда Главы РМ дополнительно выделено 2,2 миллиона рублей на оказание помощи пострадавшим от урагана

Врио Главы Мордовии Артём Здунов подписал очередное распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана 3 августа. Речь идет о селах – Старое Шайгово, Говорово, Инегер-Пятина, Шигонь, Николаевка и других, где зафиксированы повреждения жилых домов в результате стихийного бедствия. Финансовую помощь на ликвидацию последствий урагана получат ещё 67 семей на общую сумму 2,2 млн. рублей.

Ранее по распоряжению Врио Главы Мордовии уже осуществлено несколько траншей. Общая сумма выделенных пострадавшим от стихии средств на сегодня составляет 10 млн. 690 тыс. рублей.

Напомним, 3 августа, по Старошайговскому району прошел ураган, серьезно повредивший жилые дома и инфраструктуру ряда населенных пунктов района. Руководитель региона Артём Здунов принял решение выделить на оказание помощи пострадавшим средства из Резервного фонда Главы Республики Мордовия.