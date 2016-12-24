Жители Мордовии могут бесплатно получить онлайн-консультации специалистов ведущих федеральных медицинских центров

«Облако здоровья»: кардиологи и гинекологи двух ведущих федеральных клиник проводят бесплатные онлайн-приемы для пациентов с сердечно-сосудистыми и гинекологическими заболеваниями в период пандемии коронавирусной инфекции

Жители страны могут бесплатно получить онлайн-консультации специалистов ведущих федеральных медицинских центров. Удаленные приемы в облачном сервисе для них проводят специалисты центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. Консультации организованы по болезням сердца и сосудов, как для детей, так и для взрослых, а также по различным патологиям при беременности. По итогам можно получить официальное заключение специалиста центра, либо приглашение на очную консультацию. Такой масштабный проект реализуется впервые на территории Российской Федерации.

Известно, что в связи с коронавирусом имелись ограничения на оказание плановой медицинской помощи. Кроме того, пациенты нередко сами откладывали посещение врача из-за боязни заразиться инфекцией в медучреждениях. В результате наблюдается рост осложнений многих заболеваний, рост смертности от сердечно-сосудистых патологий и других болезней.

Сегодня примерно у трети пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца. В свою очередь, пандемия представляет собой период повышенной настороженности, как среди специалистов, так и среди населения в вопросах о влиянии COVID-19 на беременность и на репродуктивное здоровье женщин. Повышение риска материнской и детской заболеваемости и смертности, перебои в предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья – проблемы, с которыми сегодня может столкнуться любая женщина.

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации совместно с национальными медицинскими центрами ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» Минздрава России реализуют проект «Облако здоровья».

Основная цель проекта – оказание дистанционной медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями в условиях ограничения социальных контактов, и, при необходимости, госпитализация в профильные федеральные центры. В рамках проекта организованы бесплатные онлайн консультации для всех нуждающихся в дополнительной помощи (дополнительном мнении) высококвалифицированных специалистов из профильных медицинских центров.

По итогам консультаций пациенты могут быть приглашены на очную консультацию, могут быть скорректированы терапевтические мероприятия и определены показания к хирургическому лечению, при необходимости может быть предложена госпитализация в указанные федеральные учреждения.

«Сегодня, если говорить объективно, любой человек может обратиться за консультацией в федеральный центр. Но обычному человеку трудно сориентироваться, как это сделать. И для этого мы предоставляем возможность решить эту задачу удаленным способом, независимо в деревне ли он находится или в городе, есть ли у него смартфон или стационарный компьютер», - поясняет президент ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения России, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.

В Лиге здоровья нации уверены, что в условиях пандемии, когда основные усилия системы здравоохранения сосредоточены на борьбе с новой коронавирусной инфекцией, крайне важно обеспечить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению регионов России. Возможность первичного дистанционного консультирования позволяет определить объем дополнительных диагностических и лечебных процедур, снижает риски инфицирования коронавирусом и позволяет подготовить пациента к необходимому хирургическому вмешательству. В период пандемии адекватная и своевременная маршрутизация пациента приобретает колоссальное значение.

«Совершенно очевидно, что пандемия ухудшила ситуацию со здоровьем россиян. Здесь никаких вопросов нет. Очень многие люди переболели и у них все равно, к сожалению, остаются остаточные явления со стороны дыхательной системы. А дыхательная система обеспечивает нас кислородом. А без кислорода в свою очередь мы вообще жить не можем, ни одно живое существо. Поэтому большое количество людей, которые пострадали, перенесли это заболевание, у них, конечно, очень напряжена сердечно-сосудистая система. Это одна сторона вопроса, чисто медицинская. А другая сторона вопроса, конечно, в том, что люди боятся ехать. И я думаю, что вообще в пандемию, когда люди охвачены тревогой, вот эта вот забота о пациенте, которая проявляется врачами, имеет огромное значение. Мы ведь можем не только пригласить, чтобы они обязательно к нам приехали, мы же можем и очень квалифицированную рекомендацию дать на месте, чтобы человек ею воспользовался. Поэтому чем сложнее эпидемиологическая обстановка на местах, тем важнее чтобы человек не потерял все те возможности, которые у него есть в обычной жизни», - рассказывает Лео Бокерия.

«Это акушерство, это неонаталогия, это хирургия, это гинекологическая хирургия и, конечно, андрология сейчас, чем мы тоже очень гордимся. Мы часто говорим, что пандемия это плохо. Но без кризисов нет развития. Это тяжелое время мобилизовало нас – медицину в широком плане. Пандемия заставила увидеть и максимально использовать другие возможности коммуникации с пациентом. И это серьёзный шаг вперед. Если раньше мы проводили сотни телемедицинских консультаций, то сейчас – тысячи. Надо понимать, что это – тысячи высокопрофессиональных консультаций. Такой формат взаимодействия очень важен и нужен. Говоря о повышении доступности качественных медицинских услуг в современном мире, невозможно не развивать данное направление. И в этом смысле проект «Облако здоровья» возник не случайно, как адекватный ответ на возникшую сложную ситуацию. В этой непростой обстановке важно донести до людей, что они не брошены, что мы открыты, доступны и готовы всем, кто нуждается оказать необходимую медицинскую помощь», – говорит директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, академик РАН Геннадий Сухих.

Консультации проводятся для пациентов со следующими заболеваниями: врожденные пороки сердца, приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сочетанная патология, сосудистая патология у взрослых и детей: артериальная и венозная, врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.

Чтобы получить помощь пациентам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» (oblakozdorovia.ru) по адресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям в заявке. После обработки данных пациент получит приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Для проведения консультаций пациентам необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к Интернет-сети (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с). А также медицинских документов в отсканированном или сфотографированном виде.

Кроме того, разработано одноименное мобильное приложение, которое находится в открытом доступе для бесплатного скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play.

Для получения телемедицинской консультации в ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» необходима следующая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии).

В свою очередь, для получения телемедицинской консультации в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» необходима следующая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода, результаты КТ, МРТ (при наличии).

Срок проведения проекта до 31 октября 2021 года.