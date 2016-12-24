В Мордовии продолжают борьбу с огнем на территории заповедника. По данным МЧС по РМ, в настоящее время наиболее активны два очага пожара в северо-западной части заповедника. Площадь активного горения составляет 130 га.

Аэромобильные группировки МЧС России действуют на наиболее сложных участках. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. В тушении задействована авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии. Работа авиации способствовала значительному снижению площади активного горения, ее работа не прекращается.

В Ельниковском районе введен режим «чрезвычайная ситуация» в связи с угрозой распространения огня с территории заповедника. Общая группировка сил и средств, задействованных на тушение пожара составляет более 550 человек и 128 единиц техники.