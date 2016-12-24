Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода

21 августа 2021 года Президент РФ Владимир Путин посетил Нижний Новгород - административный центр ПФО и принял участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию города. В рамках поездки его сопровождали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава региона Глеб Никитин.

На гала-шоу «Начало нового», посвящённом празднованию 800-летию Нижнего Новгорода, в приветственном слове Президент РФ Владимир Путин сказал: «Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учёба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает» (подробнее по ссылке http://kremlin.ru/events/president/news/66423)

Глава государства также посетил обновлённый парк «Швейцария», где вместе с полномочным представителем и губернатором оценил результат проведенных к юбилею работ: на верхнем плато парка провели комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий для деревьев, отремонтировали прогулочные дорожки, восстановили освещение, разместили современные павильоны.

Президент РФ также посетил нижегородский кремль, в котором прошла самая масштабная за последние 50 лет реконструкция, в том числе были восстановлены Ивановская башня кремля и Ивановский Съезд, здание манежа и Никольская церковь, построена детская площадка и лестничные марши, обновлено освещение.