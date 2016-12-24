Мэр Саранска поручил взять на особый контроль санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах

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В связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах должна проводиться на регулярной основе. Главам районных администраций Саранска этот вопрос поручено взять на особый контроль. Такое поручение мэр Саранска Петр Тултаев дал в понедельник на оперативном совещании в Администрации города.
«Строго соблюдать введенные профилактические меры должны в торговых центрах и магазинах. Это же касается и общественного транспорта. В салонах подвижного состава санитарная обработка должна проводиться с необходимой периодичностью», - напомнил градоначальник.
Он также отметил, что вакцинация – наиболее действенный способ защиты от заболевания. - «Статистика не утешительная. Каждый день есть печальные исходы. Прививка, как минимум, помогает избежать тяжелого течения болезни и осложнений. Вакцины в Мордовии достаточно, мобильные пункты в Саранске работают практически ежедневно, можно сказать, в шаговой доступности».
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