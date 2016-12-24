Лидер Мордовии Артём Здунов и министр природных ресурсов РФ Александр Козлов обсудили ситуацию с лесными пожарами в Темниковском районе

20 августа в режиме видеоконференцсвязи Врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обсудили ситуацию с лесными пожарами в Темниковском районе.

Первое возгорание было зафиксировано 3 августа, на сегодня площадь, пройденная огнем в западной части заповедника, составляет 5950 га. На этом участке в борьбе с огнем задействовано 585 человек и 70 единиц техники.

«Докладывают, что огонь локализован, но с учетом того, что тушение еще продолжается, мы не снимаем его с контроля. Второй пожар – в восточной части заповедника, площадь составила 1,5 тысячи га, на его тушении заняты 197 человек, 60 единиц техники. В ближайшее время к группировке добавят еще 20 человек и 3 единицы техники. На пожаре работают силы и средства Нижнего Новгорода», - отметил Александр Козлов.

В тушении задействованы 7 самолетов, в том числе самолет-амфибия БЕ-200 МЧС России, 6 самолетов ИЛ-76 Минобороны России, 5 вертолетов.

«Но, как я понимаю, дополнительно нужна тяжелая техника, чтобы разгрести образовавшиеся завалы, чтобы не допустить более масштабного разгорания», - сообщил глава Минприроды России.

Артём Здунов ответил, что решить вопрос обеспечения техникой регион сможет только при условии финансовой помощи Минприроды России. Стороны договорились, что уже в ближайшее время этот вопрос будет решен.

«Я благодарю вас за поддержку республики в такой непростой ситуации. Наши спасатели делают все возможное для скорейшей ликвидации пожара. С нашей стороны мы стараемся сделать для них максимально комфортные условия, насколько это возможно. Спасатели обеспечены спальными местами, организовано горячее питание. Я несколько раз выезжал на место пожара. Установлено, что сейчас горит тот самый лес, который полыхал еще в 2010 году. После локализации огня нам будет нужно в кратчайшие сроки расчистить эту территорию, чтобы не допустить повторения беды», - сказал Врио Главы Республики Мордовия.