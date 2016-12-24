В Мордовии 21-летний водитель «девятки» погиб в лобовом столкновении с трактором

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По информации Госавтоинспекции Мордовии, 20 августа около 10 часов 25 минут на автодороге «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» в лобовом столкновении с трактором погиб 21-летний водитель «девятки». По предварительным данным, водитель автомобиля марки «ВАЗ 21093» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с трактором марки «Т-16М» под управлением 66-летнего мужчины. В результате сидевший за рулем легковушки молодой парень от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель трактора и его 16-летний пассажир с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение. По данному факту проводится проверка.
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