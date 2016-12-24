В Мордовии принят ряд мер для упрощения оплаты коммунальных платежей и продления льготного проезда в общественном транспорте

Об этом сообщила и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Наталья Таркаева.

«Льготный проезд в общественном транспорте по ранее выданным картам КС банка будет продлен до конца сентября текущего года. Перечисление денежных средств ранее необходимых для активации карты на очередной месяц не потребуется. Карта будет продолжать работать без пополнения средств. Имеющиеся льготы по платному проезду на общественном транспорте, предоставляемые в рамках проекта карты «Мир» в сумме 5 рублей, продолжают действовать до конца года.

Оплата коммунальных платежей за июль продляется до 15 сентября. При этом не будут начисляться пени и штрафы. Этот период не будет влиять на предоставление социальных льгот. Вы не потеряете льготы - штрафов не будет до 15 сентября.

Оплатить коммунальные услуги как по единой квитанции, так и по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями, с понедельника можно во всех отделениях почты России, а также в отделениях банков, работающих на территории республики. Граждане, получающие пенсию на дому, получат возможность оплатить коммунальные услуги почтальону при выдаче пенсии. Просим граждан выбирать альтернативные точки оплаты коммунальных платежей, тем самым снизив нагрузку на отделения Сбербанка».