В Мордовии пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

19 августа в Доме Республики под председательством Врио Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии Республики Мордовия и Оперативного штаба в Республике Мордовия.



На повестку дня был вынесен вопрос о мерах по обеспечению общественной безопасности в период проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Рассмотрен вопрос готовности сил и средств к реагированию на возможное осложнение обстановки, в том числе в период подготовки и проведения единого дня голосования.



1 сентября начнется новый учебный год. В этой связи отдельный акцент был сделан на состояние антитеррористической защиты объектов просвещения. Что касается мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), то в протокольное решение включено проведение акции «Сердце Беслана», информационных флешмобов в сети Интернет и творческих конкурсов патриотической направленности – «Беслан. В памяти навсегда!», «Пламя памяти», «Юность, опаленная войной».



В рамках рассмотрения вопроса, касающегося реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы, был выработан комплекс дополнительных мер по совершенствованию организации адресной профилактической работы.