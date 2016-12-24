В Ковылкино бывшие руководители расчетного центра признаны виновными в мошенничестве на 1 миллион 400 тысяч рублей

В Мордовии вынесли приговор двум бывшим руководящим работникам Ковылкинского «Единого расчетного центра». Ушлые дамочки - директор и главный бухгалтер - на протяжении нескольких лет «стригли купоны» на простейшей махинации. Расчетный центр регулярно выплачивал нужной фирме деньги за программное обеспечение и обслуживание по завышенной стоимости.

Следствие установило, что директор и главбух Расчетного центра с апреля 2013 по июнь 2017 года через подконтрольную фирму похитили принадлежащие муниципальному предприятию денежные средства в общей сумме более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Администрации Ковылкинского района тем самым был причинен имущественный вред в особо крупном размере.

Предприимчивые особы создали подконтрольную организацию, с которой расчетным центром по заведомо завышенной стоимости был заключен договор на приобретение и обслуживание необходимого программного обеспечения для компьютеров. При этом указанные услуги осуществляла фирма-разработчик, а подконтрольная фирма была задействована только для вывода и хищения денежных средств. Ежемесячная переплата по договору составляла порядка 20 тысяч рублей.

Приговором суда соучастницам назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждой с отсрочкой исполнения приговора до достижения детьми осужденных женщин 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу не вступил.