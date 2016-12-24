В Крыму прошли дни культур финно-угорских народов, посвященные уроженцу Мордовии полковнику Павлу Ягунову

В Республике Крым состоялась содержательная программа Дней культур финно-угорских народов. Мероприятия собрали представителей Республики Мордовия, Республики Коми, Республики Марий Эл и национально-культурных автономий Республики Крым.

В этом году Дни были посвящены памяти уроженца Республики Мордовия, полковника Павла Ягунова. Его подвиг описан в сборнике «Они сражались за Крым и Севастополь. Уроженцы мордовского края в боях за полуостров», который был презентован в г. Керчи, в центре культуры и досуга им. Ю. Богатикова. О создании книги подробно рассказал её автор-составитель - Юрий Мишанин, профессор, председатель межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, член общественного совета Федерального агентства по делам национальностей. Завершилась презентация возложением цветов к братской могиле в сквере Памяти посёлка Аджимушкай и концертом песен на военную тематику.

14 августа в Доме культуры посёлка Орджоникидзе развернулась творческая программа с участием народной артистки Республики Мордовия Нины Спиркиной, народной артистки Республики Мордовия Оксаны Глебовой, заслуженного артиста Республики Мордовия Николая Спиркина, солиста Мордовской государственной филармонии Андрея Бочканова, исполнительниц республиканского центра марийской культуры Эльвиры Петровой и Натальи Пушкиной, солиста и гармониста Владимира Трошева из Республики Коми, а также самодеятельных творческих коллективов Республики Крым. В концерте прозвучали песни на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, эстонском и коми языках.

В ходе круглого стола участники обсудили актуальные этнокультурные проекты, работу молодёжных организаций в сохранении и развитии традиций финно-угорских народов. Также в программу Дней вошли презентация печатных изданий о культуре финно-угорских народов и демонстрация экспозиции предметов декоративно-прикладного творчества, которые передал крымским коллегам Финно-угорский культурный центр Российской Федерации.

«Благодаря нашему многолетнему взаимодействию с коллегами и друзьями в Республике Крым, в числе которых - региональная национально-культурная автономия эстонцев, удаётся успешно организовывать на столь удалённой, но очень притягательной земле такие содержательные многоуровневые фестивали и праздники, привлекая участников из других территорий нашей страны», - отмечает руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова.