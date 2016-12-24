В Саранске откроется выставка, посвященная 70-летию со дня рождения организатора этногруппы «Торама»

Культура

20 августа в 16.00 в малом выставочном зале Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина состоится открытие выставки «Владимир Ромашкин – гордость эрзянского народа», посвященной 70-летию со дня рождения организатора этномузыкальной группы «Торама».

На выставке представлены материалы из дома-музея «Этно-Кудо имени В. И. Ромашкина» и семейного архива А.В. Ромашкина.

Выставка будет работать до конца сентября.

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