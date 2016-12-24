Лыжники КСШОР успешно выступили на Первенстве России

Лыжники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва успешно выступили на юниорском Первенстве России по лыжным гонкам (лыжероллеры). Соревнования завершились накануне в Санкт-Петербурге.

В активе Егора Митрохина - «золото» масстарта на 15 км классическим стилем и бронзовая медаль на той же дистанции свободным стилем. Ещё один представитель КСШОР Владимир Митрошин финишировал со вторым результатом классикой на 15 км. Екатерина Никитина завоевала «серебро» (10 км, свободный стиль) и «бронзу» (масстарт на 10 км, классический стиль).

Не остались без медалей спортсмены в командных эстафетах. Среди юниорок третий результат показали Екатерина Никитина и Варвара Скоросуева, «бронзу» среди юниоров взяли Владимир и Егор Митрошин.

Варвара выполнила норматив мастера спорта, а в общекомандном зачёте команда КСШОР заняла третье место.