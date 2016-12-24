В Мордовии расследуется уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере

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В июле текущего года сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе отработки оперативной информации в рамках возбужденного ранее уголовного дела, был выявлен житель города Москвы, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
При обыске в столичной квартире 43-летнего мужчины транспортные полицейские обнаружили и изъяли 4 куста наркосодержащего растения конопля и специализированное оборудование для его культивации, а также вещество растительного происхождения. Согласно выводам проведенного исследования, изъятое вещество является наркотическим средством марихуана общей массой свыше 160 граммов.
Следственным отделением Рузаевского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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