Замещение коммерческих кредитов на бюджетные позволит Мордовии сэкономить 380 миллионов рублей в 2021 году

Министр экономического развития России Максим Решетников и Врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов обсудили вопросы социально-экономического развития республики. По словам министра, главной задачей региональной команды, которую надо решить, чтобы ускорить развитие Мордовии, остается высокий госдолг, в два раза превышающий доходы региона.



По поручению Президента России Владимира Путина Правительством проведено замещение коммерческих кредитов на бюджетные. В начале августа Мордовии выделено 17,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на замещение коммерческого долга.



Врио Главы Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что это решение очень важно для оздоровления финансовой сферы региона: «Деньги в регион уже поступили. В результате коммерческий долг республики сократится до 25 % от объема собственных доходов. С учетом текущей ключевой ставки Банка России сумма процентных платежей по обслуживанию долга уменьшится на 1,1 млрд. рублей в 2022 году и на 380 млн. рублей уже в текущем году».



По словам Артёма Здунова, почти миллиард рублей будет направлен на погашение коммерческого долга администрации городского округа Саранск. Это решение позволит стабилизировать финансовую ситуацию в столице региона, город сэкономит на процентах порядка 110 млн. рублей, которые также будут направлены социальные нужды.