Социальные лифты для молодых жителей малых городов обсудят на форуме «Сообщество» в Саранске

Активная молодежь из райцентров и поселков получает возможности для самореализации и развития

Эффективные форматы поддержки активных молодых людей станут темой открытой дискуссии «Социальные лифты: возможности для молодежи в малых городах», которая состоится 25 августа на форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» в Саранске.

Молодых людей в малых городах, поселках, селах и райцентрах зачастую не затрагивают социальные проекты, успешно действующие в крупных городах и на базе вузов. Российский Союз Молодежи (РСМ) разработал комплексную программу «Пространство развития», нацеленную на формирование проектных команд из активной молодежи, проживающих именно в небольших населенных пунктах. Социально ориентированная программа призвана снизить миграционный отток молодого населения в большие города и способствовать развитию территорий.

«В чем главная особенность - мы не даем молодежи в малых городах отдельные кейсы. Мы обучаем их технологиям, механизмам и инструментам, которые они в дальнейшем смогут применить для реализации своих идей и решения проблем. Командообразование, целеполагание, социальное проектирование, механика поиска ресурсов и взаимодействия с органами власти, информационная работа - вот чему мы учим. Социально-экономическая проблематика в крупных и малых городах отличается, но везде это почва для самореализации», - говорит модератор открытой дискуссии Павел Красноруцкий, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе, председатель РСМ.

Создавая проект, его команда вовлекает в свою орбиту и других неравнодушных молодых людей, объясняет он. Через проектную деятельность молодой человек заявляет о себе как об активном гражданине, и на него обращают внимание исполнительная власть, бизнес и другие организации, всегда заинтересованные в инициативных сотрудниках. Это очень ценные кадры, отмечает глава РСМ, особенно в малых городах.

«После своей общественной деятельности они могут спокойно претендовать на выдвижение в местные советы депутатов, уходить в органы исполнительной власти или в систему образования, проявлять свои организаторские способности в бизнесе. Это хороший социальный лифт. Хотя мне больше нравится образ лестницы, когда на каждой ступени, при каждом шаге наверх ты получаешь навыки, качества и знания, позволяющие тебе в дальнейшем удержаться на высотах, которых ты достигнешь», - подчеркивает Павел Красноруцкий.

Участники дискуссии обсудят эффективные инструменты вовлечения жителей малых городов и поселений в долгосрочную социально активную деятельность, принципы организации и развития проектных молодежных сообществ, которые влияли бы на социально-экономическое развитие территорий, создание системы социальных лифтов на уровне муниципалитетов и регионов.

Самореализации молодежи также будет посвящено несколько мероприятий и в первый день «Сообщества» в Саранске. 24 августа в рамках форума состоятся открытая дискуссия «Городская среда для детей и подростков», круглый стол «Перспективы включения молодежи в технологическое развитие регионов»и экспертная сессия «Реализация системы по поиску и развитию талантов».