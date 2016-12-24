В Мордовии планируется реализовать три проекта с объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей

На территории Мордовии планируется реализовать три проекта с использованием механизмов соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В их числе - строительство завода по переработке сырого молока на 120 рабочих мест с объемом инвестиций 3,7 млрд. рублей, строительство тепличного комплекса на 109 рабочих мест с объемом инвестиций 2,2 млрд. рублей, производство преформ для оптического волокна на 67 рабочих мест с объемом инвестиций 14 млрд. рублей. Об этом стало известно в ходе встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и руководителя Мордовии Артёма Здунова.



Максим Решетников и Артём Здунов обсудили основные вопросы социально-экономического развития региона, в том числе формирование инвестиционной декларации региона.



«Внедрение подобного инструмента в Республике Мордовия позволит повысить инвестиционную привлекательность региона для бизнеса, укрепить экономический потенциал республики и увеличить объемы ВРП, - отметил Артём Здунов. - Новые производства – это дополнительные рабочие места, а конкурентная заработная плата позволит сократить отток населения из республики, что для нас принципиально важно».



В 2021 году стандарты инвестиционной декларации планируется внедрить в 11 пилотных регионах страны, включая и Мордовию. Работа ведётся в рамках поручений Президента России по итогам Петербургского международного экономического форума-2021. Цель инвестиционной декларации – чётко сформулировать для бизнеса перспективу развития субъекта с учётом инвестиционной стратегии и конкурентных преимуществ.