В Мордовии планируется реализовать три проекта с объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей

«Саранск» сыграл вничью со «Строгино»
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
На территории Мордовии планируется реализовать три проекта с использованием механизмов соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В их числе - строительство завода по переработке сырого молока на 120 рабочих мест с объемом инвестиций 3,7 млрд. рублей, строительство тепличного комплекса на 109 рабочих мест с объемом инвестиций 2,2 млрд. рублей, производство преформ для оптического волокна на 67 рабочих мест с объемом инвестиций 14 млрд. рублей. Об этом стало известно в ходе встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и руководителя Мордовии Артёма Здунова.
Максим Решетников и Артём Здунов обсудили основные вопросы социально-экономического развития региона, в том числе формирование инвестиционной декларации региона.
«Внедрение подобного инструмента в Республике Мордовия позволит повысить инвестиционную привлекательность региона для бизнеса, укрепить экономический потенциал республики и увеличить объемы ВРП, - отметил Артём Здунов. - Новые производства – это дополнительные рабочие места, а конкурентная заработная плата позволит сократить отток населения из республики, что для нас принципиально важно».
В 2021 году стандарты инвестиционной декларации планируется внедрить в 11 пилотных регионах страны, включая и Мордовию. Работа ведётся в рамках поручений Президента России по итогам Петербургского международного экономического форума-2021. Цель инвестиционной декларации – чётко сформулировать для бизнеса перспективу развития субъекта с учётом инвестиционной стратегии и конкурентных преимуществ.
Поделиться в соц. сетях:
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов
С какой именно - определит жребий
Пациентам саранских больниц требуется все больше кислорода
Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
В Мордовии выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и молодежи
Владельца ресторана «Самовар» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 15 миллионов рублей
В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов
Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж